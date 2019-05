Neymar chega à Granja Comary de helicóptero e se apresenta à seleção

O atacante Neymar chegou a Teresópolis (RJ) no início da tarde deste sábado (25) para se apresentar à seleção brasileira, iniciando sua preparação a Copa América, que começa em 14 de junho.

O jogador desembarcou no Centro de Treinamento da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) na Granja Comary de helicóptero por volta de 12h15.

O atleta era aguardado apenas na terça-feira (28), mas antecipou sua chegada após conversa com o coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar. Neymar, inclusive, causou mal-estar com o técnico do PSG, Thomas Tuchel, que não havia sido avisado da liberação do jogador.

"Cheguei antes, pedi permissão para o Edu. Estou louco para incorporar com o time, com o foco 100% e muito ansioso", disse em declaração divulgada pela CBF.

O time francês jogou pela última rodada do Campeonato Francês nesta sexta-feira (24), contra o Reims (foi derrotado por 3 a 1), mas Neymar estava suspenso por agressão a um torcedor depois do revés na decisão da Copa da França, contra o Rennes.

O imbróglio será tema de conversa do técnico Tite com o atacante neste final de semana. O treinador disse que iria cobrar Neymar por suas atitudes recentes, como entrevista em que criticou companheiros mais jovens do PSG além do caso de agressão a um torcedor.



Neymar - Foto: Reprodução/Instagram

O técnico da seleção brasileira quer falar pessoalmente com Neymar para sentir se o atleta é ainda o capitão ideal para o time que vai disputar a Copa América. O camisa 10 ganhou a braçadeira depois da Copa do Mundo da Rússia, mas agora tem o posto ameaçado.

Tite não gostaria de tirar o posto do atacante, mas vai esperar o bate-papo para oficializar a posição. Uma alternativa vista pelo treinador é dar a faixa ao lateral Daniel Alves, 36, jogador mais experiente do grupo da Copa América e amigo de Neymar.

Além do camisa 10, já estão na Granja Comary Ederson, Fernandinho, Gabriel Jesus, David Neres, Casemiro, Allan, Filipe Luiz e Richarlison. Alguns deles comentaram a presença de Neymar antes do treino da última sexta (24).

"Vou ficar um pouco nervoso, o Neymar é um grande ídolo, um grande jogador. Um dos melhores do mundo. Mas vou manter a tranquilidade e fazer de tudo para ajudar ele e nossa equipe. Ele é um dos ídolos que eu tenho no futebol e eu sempre fico nervoso com esses encontros", disse David Neres.

"Jogar com o Neymar é diferente, né? É muito importante ter o Neymar em nossa equipe. A gente se espelha nele dentro de campo", emendou o atacante Richarlison. "O Neymar é o melhor jogador brasileiro que temos. É um líder também e está há muito tempo na seleção", continuou o goleiro Ederson.

Os demais convocados por Tite chegarão gradativamente ao longo da semana. Casos de Thiago Silva, Marquinhos e Daniel Alves (PSG); Alex Sandro (Juventus), Lucas Paquetá (Milan) e Miranda (Inter de Milão); Philippe Coutinho e Arthur (Barcelona); Éder Militão (Porto) e Everton (Grêmio) -este último vem após o confronto de seu clube contra o Ju ventude, pela Copa do Brasil.

Alisson e Roberto Firmino, que defenderão o Liverpool na decisão da Liga dos Campeões em 1º de junho, desembarcam na Granja Comary no dia 3.

Os últimos a aparecer serão Cássio e Fagner, do Corinthians, que jogarão no dia 4, contra o Flamengo, pelas oitavas da Copa do Brasil. Eles estão fora do amistoso da seleção contra o Qatar, no dia 5, em Brasília, e devem se juntar ao grupo em Porto Alegre, onde a seleção encara Honduras, no dia 9. Será o último jogo de preparação para a Copa América.

A estreia da seleção será no dia 14, contra a Bolívia, em São Paulo, no estádio do Morumbi.

Folhapress