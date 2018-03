Neymar chega a Belo Horizonte para cirurgia no pé na manhã deste sábado

O atacante Neymar Júnior já está em Belo Horizonte para a cirurgia no quinto metatarso do pé direito. O craque chegou na noite de sexta-feira (2), ao hospital de carro acompanhado pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, a mãe e a irmã e outras duas pessoas. A cirurgia está marcada para a manhã deste sábado (3) na capital mineira.



Foto: C.Gavelle/PSG/Fotos Públicas



Diferentemente do que foi divulgado, Neymar chegou num carro preto e com vidro fumê. A mudança na condução dividiu a imprensa e a falta de informação fez com que os jornalistas ficassem espalhados em três entradas diferentes do Hospital Mater Dei. A primeira informação divulgada foi de que ele chegaria de helicóptero. Seu jatinho particular pousou no aeroporto da Pampulha por volta de 19h e seguiu direto para uma área destinada a hangares particulares onde um carro o aguardava. Ele usava muletas e cerca de 40 minutos depois o jogador chegou ao hospital.

O carro foi rapidamente cercado e um segurança precisou afastar os profissionais que buscavam imagens do jogador. O médico francês Gérard Saillant e o coordenador esportivo do Paris Saint-German Maxwell, ex-jogador do clube francês e do Cruzeiro, chegaram um pouco antes de Neymar em outro veículo.

O tempo total estimado para a cirurgia é de no máximo uma hora e o tempo de recuperação deve durar oito semanas. Neymar não poderá pisar no chão com o pé operado por 20 dias.

Apesar da grande movimentação de jornalistas no entorno do hospital, poucos fãs estiveram no local e praticamente nenhum deles viu a chegada do craque.

No domingo (4), o jogador deve voltar para casa em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro, onde deve se recuperar até o início da Copa do Mundo da Rússia e não sofrerá com o assédio de fãs e jornalistas.

Terra