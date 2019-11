Neymar foi à loucura com o título do Flamengo na Libertadores neste sábado (23). O atacante publicou vídeos em sua conta no Instagram vibrando com os gols de Gabigol, que deram a vitória do clube rubro-negro por 2 a 1 contra o River Plate. Até outro dia os dois estavam "em crise".

Gabigol namora com Rafaella Santos, que é irmã de Neymar, mas o jogador do PSG postou um vídeo em que o rosto de Gabriel Barbosa aparecia coberto em uma foto das Olímpiadas de 2016.



Foto: Reprodução/Instagram

Posteriormente, em outra cena compartilhada nos Stories de Neymar, durante os preparativos para uma festa de Halloween, o rosto do cunhado não estava mais tampado.

Hoje, o jogador do PSG registrou as comemorações nos dois gols do Flamengo. "Vamo, Mengão! É gol, p... Vamos!", disse aos gritos.

"Vamos, Flamengo. É Brasil", escreveu Neymar.

Depois, o camisa 10 publicou uma foto imitando a comemoração de Gabigol. "Hoje teve dois do Gabigol", diz a legenda.

Folhapress