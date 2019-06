Neymar aparece pela primeira vez em eventos após acusação

Na noite desta terça-feira (25), Neymar curtiu a festa junina promovida pela cantora Anitta e prestigiou o aniversário de Vinicius Júnior no Rio de Janeiro. Tais fatos marcaram o retorno do atacante do Paris Saint-Germain a eventos sociais após um período de preservação por causa da lesão no tornozelo direito sofrida durante jogo da seleção brasileira e pela acusação de estupro por Najila Trindade.

Nas últimas semanas, algumas das únicas aparições de Neymar na web foram em momentos com a família. O jogador publicou diversas fotos com o filho Davi Lucca em sua própria residência. Em outro momento, o craque do PSG mostrou sua visita aos companheiros da seleção brasileira.

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Um dos exemplos da reclusão de Neymar é a ausência no casamento de Carol Dantas, mãe de Davi Lucca, com Vinicius Martinez. A cerimônia aconteceu no último dia 8 de junho, em meio aos ápices dos momentos turbulentos que o atacante sofria dentro e fora de campo.

Na época, o atleta publicou, em seu perfil oficial no Instagram, um pedido de desculpas por não ter comparecido ao evento. Neymar foi às duas celebrações desta terça acompanhado do amigo e surfista Gabriel Medina e voltou a se destacar nas redes sociais dos famosos curtindo momentos de descontração.

No aniversário de Vinicius Júnior, ele também aproveitou para rever o cantor Thiaguinho. Atualmente, Neymar segue se recuperando da lesão ligamentar no tornozelo direito, que o afastou da disputa da Copa América com a seleção brasileira, e aguarda os próximos passos da investigação sobre a acusação de estupro que sofre desde o dia 1º de junho.

