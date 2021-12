Neymar, Piqué, Ronaldo...Conheça 5 estrelas futebol que são feras no pôquer

A busca por sites de poker tem crescido no Brasil e no mundo. Mas se engana quem acha que os adeptos do jogo são apenas pessoas desconhecidas ou que se dedicam totalmente ao pôquer. Celebridades e atletas profissionais de futebol também curtem o jogo, cada vez mais comum entre estrelas do esporte.



A lista é repleta de craques do Brasil e do exterior. O pôquer tem sido um dos hobbys mais praticados pelos jogadores quando estão reunidos em casa ou mesmo na concentração antes dos jogos. É uma forma de passar o tempo e, em alguns casos, fazer apostas entre os jogadores.

Para saber quem são os jogadores e ex-jogadores a nível mundial que estão curtindo boas mesas de pôquer, veja a lista abaixo com cinco nomes reconhecidos dentro dos gramados, mas que também mandam bem quando o assunto é o carteado.





Crédito: Keena Constance/Unsplash.

Ronaldo Fenômeno

O ex-atacante de Real Madrid, Barcelona, Inter de Milão e Corinthians é fanático por pôquer. Ele participa de eventos das principais empresas do mercado, seja pessoalmente ou em plataformas online. Sua paixão pelo pôquer é tão grande que em 2005 ele deixou de participar da cerimônia de Bola de Ouro da Fifa para disputar um torneio de pôquer nas Bahamas. No fim, a decisão foi boa, porque o Fenômeno faturou 42 mil euros, cerca de R$ 80 mil à época.

Neymar

O craque do Paris Saint Germain também é outro que não recusa um bom jogo de pôquer. Sua paixão pela prática é tão grande que ele se tornou garoto propaganda da marca PokerStars, uma das maiores companhias do mundo na oferta de pôquer online. Em 2018, ele ganhou 18 mil euros, aproximadamente R$ 50 mil, após terminar em 6º no Evento BSOP. Neymar já disse à mídia francesa que pretende se dedicar profissionalmente ao pôquer quando deixar a carreira de jogador de futebol.

Gerard Piqué

O zagueiro espanhol do Barcelona também não esconde sua paixão pelo pôquer. Como a situação do clube catalãoo não é das melhores, Piqué tem se resguardado mais de eventos e aparições públicas em torneios de pôquer. Mas há um tempo atrás, o jogador do Barça era visto com frequência em mesas e campeonatos na Europa. Em um deles, durante uma edição do European Poker Tour, em 2019, Piqué faturou nada menos de 500 mil euros, mais de R$ 1,5 milhão.

Cristiano Ronaldo

Um dos melhores jogadores da história do futebol, Cristiano Ronaldo, atualmente no Manchester United, não participa de tantos torneios como os outros nomes da lista. Ainda assim, o craque português empresta toda a sua irreverência e simpatia em comerciais da PokerStars, onde é garoto propaganda, assim como Neymar. Cristiano já participou de eventos de marketing e eventualmente frequenta edições europeias de competições como o European Poker Tour. Ele também promove o jogo nos Emirados Árabes e Catar.

Francesco Totti

Maior ídolo da Roma e um dos maiores jogadores da história do futebol italiano, Totti também é um apaixonado por pôquer. Tanto que, quando encerrou a carreira profissional nos gramados italianos, assinou contrato para ser um dos garotos-propaganda da empresa Partypoker Itália.

