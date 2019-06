'Neste ano, o Palmeiras será bicampeão mundial', diz Bolsonaro

O presidente do Brasil Jair Bolsonaro (PSL) afirmou, na manhã desta quarta (19), que o Palmeiras será bicampeão mundial nesta temporada. A declaração foi concedida durante o anúncio da assinatura de um novo contrato que dará R$ 2,5 milhões ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).



"Em especial aos palmeirenses, lembrem-se que o Palmeiras, neste ano, será bicampeão mundial. Quem me disse isso foi o presidente Mizael (Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro)", afirmou Bolsonaro.

Jair esteve presente na comemoração do título do Campeonato Brasileiro do Palmeiras, no ano passado. Após a vitória por 3 a 2 sobre o Vitória, o presidente entrou em campo e levantou a taça ao lado do elenco alviverde.

Na semana passada, o presidente da República compareceu ao estádio Mané Garrincha, em Brasília, para a partida entre CSA e Flamengo, que acabou com a vitória rubro-negra por 2 a 0. Ele esteve acompanhado do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro; do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão; do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do deputado federal Hélio Lopes (PSL-RJ).

UOL / Folhapress