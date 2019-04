Neres garante empate ao Ajax contra a Juve, e Barça bate o United

David Neres brilhou mais uma vez e garantiu ao menos um empate em 1 a 1 ao Ajax, que saiu atrás no placar contra a Juventus nesta quarta-feira (10), na Arena Johan Cruijff, em Amsterdã, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.



O jovem brasileiro rivalizou com o já consagrado português Cristiano Ronaldo, que abriu o placar para o time italiano no fim do primeiro tempo. Com poucas oportunidades na partida, o atacante da Juventus mostrou poder de decisão ao marcar de cabeça após mergulhar em direção à bola.

Já no início do segundo tempo, com apenas 30seg, Neres colocou fogo na partida ao empatar com um golaço. Após invadir a área adversária pela esquerda, ele cortou com estilo um marcador e bateu no canto do goleiro Szczesny.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (16), em Turim. Quem levar a melhor vai encarar na semifinal o vencedor do duelo inglês entre Tottenham e Manchester City; os londrinos triunfaram por 1 a 0 na partida de ida, e a volta será disputada no Etihad Stadium.

Ainda nesta quarta, o Barcelona largou na frente do Manchester United, também pelas quartas da Liga dos Campeões. Fora de casa, os espanhóis contaram com o auxílio do VAR (árbitro de vídeo) e venceram por 1 a 0 no Old Trafford.

O único gol do jogo foi marcado por Shaw (contra). O lance foi inicialmente anulado por impedimento de Suárez, mas o VAR apareceu para validar o gol que deu a vitória ao clube catalão. As duas equipes também voltam a se enfrentar na próxima terça, no Camp Nou. O Barça se classifica à semifinal com um empate.

UOL / Folhapress