O volante Maycon voltou a ter negociações para deixar o Corinthians e defender o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, a partir do meio do ano.

Aos 20 anos, o jogador ainda aguarda a conclusão de detalhes burocráticos, mas há otimismo na conclusão da venda. Os valores giram em torno de 6 milhões de euros (R$ 24 milhões), mais bônus.

Negociação de Maycon com o Shakhtar esquenta. (Foto: Reprodução/Instagram)



Corinthians, Maycon e Shakhtar conversaram na última janela de transferências, mas não chegaram a um acordo a tempo.

Cria da base, Maycon tem 80% dos direitos econômicos ligados ao Corinthians.

Protagonista em 2017, Maycon perdeu espaço no time na reta final do Brasileirão e começou 2018 em baixa. Aos poucos, ganhou espaço na lateral esquerda e depois voltou a ser volante com a lesão de Renê Júnior. Hoje, é titular absoluto.



Na quinta, foi dele o gol da classificação na vitória por 2 a 0 contra o Bragantino, nas quartas do Paulistão. Após o jogo, falou de seu futuro.

– O Corinthians é minha casa, sempre fui feliz aqui – destacou.

No elenco profissional desde 2016 – com um empréstimo para a Ponte Preta no período – , o jogador acumula 87 partidas e sete gols marcados pelo Corinthians.

Globo Esporte