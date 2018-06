'Não sei se vou poder jogar', diz Salah sobre estreia do Egito

O primeiro treino do Egito em terras russas, a princípio, não contaria com Salah, mas o atacante acabou roubando a cena no fim da atividade. Recuperando-se de uma lesão no ombro esquerdo, o grande astro dos Faraós, a princípio, ficaria no hotel, já que não iria a campo com os companheiros em atividade na tarde deste domingo. Entretanto, depois de muitos pedidos dos torcedores no Estádio do Akhmat, foi "resgatado" na concentração egípcia pelo líder checheno Ramzan Kadyrov, apareceu no gramado e até falou com os jornalistas.

Salah sai de campo após se machucar na final da Liga dos Campeões. (Foto: Reprodução/Instagram)

- É uma experiência maravilhosa, estamos muito felizes por estar aqui na Chechênia. Me sinto muito melhor, estou me sentindo bem melhor. Não sei se vou poder jogar, no futebol tudo pode acontecer. Estou muito animado por estar na Copa do Mundo - disse Salah ao ser perguntado se poderia jogar na estreia contra o Uruguai.

O técnico Héctor Cúper, por sua vez, elogiou a estrutura da concentração do Egito e a forma como a seleção foi recebida na Chechênia. O comandante apontou que ainda não sabe se Salah terá condições de atuar diante do Uruguai, mas que um posicionamento dos médicos é esperado para segunda ou terça-feira.

Embora não tenha participado do treinamento deste domingo, no qual o elenco egípcio deu voltas ao redor do gramado, Salah mantém a esperança de entrar em campo ao menos no segundo tempo da partida contra os uruguaios, em Ecaterimburgo. O médico da seleção afirmou no último sábado que em dois dias haveria uma decisão quanto à participação do atacante na partida.

O atacante participou de parte das últimas atividades do time no Cairo e vem sendo avaliado, antes de receber a liberação para voltar aos gramados. Salah sofreu uma lesão nos ligamentos do ombro esquerdo na final da Liga dos Campeões, há três semanas, após uma disputa de bola com Sergio Ramos. Desde então, corre contra o tempo para estar disponível no Mundial

A estreia do Egito na Copa está marcada para o dia 15, contra o Uruguai, em Ecaterimburgo. O segundo jogo será no dia 19, contra a dona da casa, a Rússia, em São Petersburgo. O último compromisso pela fase de grupos será no dia 25, contra a Arábia Saudita, em Volgogrado. Os Faraós voltam a disputar uma Copa do Mundo depois de 28 anos de ausência.

