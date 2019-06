'Não posso julgar o Neymar', diz Tite sobre acusação de estupro

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (3), na Granja Comary, o técnico Tite falou pela primeira vez sobre a acusação de que Neymar teria estuprado uma mulher em Paris. O treinador da seleção brasileira disse que não irá julgá-lo.



"Eu não vou me permitir a julgar os fatos. O que eu posso passar é que são três anos que tenho de convívio com o Neymar, e os assuntos pessoais que tratamos foram leais e verdadeiros", afirmou o técnico.

A acusação de que Neymar teria estuprado uma mulher em Paris marcou o fim de semana da seleção brasileira na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde a equipe se prepara para a disputa da Copa América e para os amistosos contra Qatar, na próxima quarta-feira (5), e Honduras, no domingo (9).

A notícia foi divulgada no último sábado (1º), quando o elenco da seleção estava de folga. No final do dia, o jogador postou um longo vídeo nas redes sociais expondo sua versão dos fatos e divulgando as conversas de WhatsApp com a mulher. Neymar também é investigado por ter compartilhado conteúdo íntimo sem autorização.





Folhapress - Fotos: CBF