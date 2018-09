'Não existe arbitragem à la carte', diz juiz criticado por Serena Williams

O árbitro português que foi chamado de "ladrão" por Serena Williams enfim se manifestou sobre o que aconteceu na final do US Open feminino, no último sábado (8). Ele deu a entender que sua consciência está tranquila e ironizou a situação.

"Eu estou bem, dada a circunstância. É uma situação delicada, mas arbitragem à la carte não existe. Não se preocupem comigo!", disse o umpire Carlos Ramos ao jornal Tribuna Expresso, de Portugal.

Representantes do WTA (Women's Tennis Association) manifestaram apoio a Serena e pediram igualdade no tratamento a homens e mulheres do tênis.



Serena Williams (Foto: Reprodução/Instagram)

No entanto, não comentaram diretamente o argumento da atleta, que alega que as punições que recebeu não teriam sido aplicadas a um tenista do ATP (ou seja, a um homem).

Serena Williams foi punida por três violações do código de conduta no duelo contra Naomi Osaka, na final do US Open: por supostamente ter recebido orientações do treinador durante o jogo, por quebrar a raquete e por insultar Ramos, o que lhe custou um game. Posteriormente, foi multada em R$ 70 mil.

Folhapress