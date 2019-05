NBB: Franca e Flamengo colhem sucesso de receitas parecidas

Desta vez não houve espaço para zebra na final do NBB (Novo Basquete Brasil), que será decidido por Franca e Flamengo a partir deste domingo (19), às 10h45, no ginásio Maracanãzinho.

O primeiro jogo da série em melhor de cinco partidas terá transmissão de Band, ESPN, Fox Sports e Facebook.

Apesar de estarem sediadas em locais tão diferentes como o interior de São Paulo e o Rio de Janeiro, as duas equipes têm algumas características comuns, que as levaram a uma decisão já aguardada desde o início do campeonato.

A começar pelo investimento, Franca e Flamengo tiveram os maiores orçamentos do NBB nesta temporada. O time paulista, que também leva o nome do Sesi (Serviço Social da Indústria), diz que recebeu cerca de R$ 6 milhões anuais em patrocínios.

Os cariocas não revelam seu orçamento, mas contam, além da estrutura do clube, com um patrocinador master para o basquete, a empresa de seguros online Thinkseg.

Dessa forma, os times conseguiram montar os elencos mais completos do basquete brasileiro e acabar a fase de classificação nas duas primeiras posições. Também decidiram a Copa Super 8, torneio paralelo realizado no fim de 2018 e que acabou com vitória do Flamengo dentro do ginásio Pedrocão, em Franca.

A equipe do interior paulista se reforçou para esta edição do NBB com três destaques dos últimos dois finalistas: o armador Elinho, o ala/pivô Lucas Dias (ex-Paulistano) e o ala Jimmy (ex-Mogi).

O Flamengo também contratou vários reforços saídos do Paulistano. Deixaram o atual campeão o ala/armador Deryk, o ala Jhonathan e o ala/pivô David Nesbitt, além do técnico Gustavo de Conti.

Aos 39 anos, ele é o treinador mais jovem a acumular quatro finais no torneio, três delas de forma consecutiva.

"Diferentemente dos anos anteriores, estão nas finais as duas melhores equipes, os dois melhores plantéis, as equipes que conseguiram mais regularidade e qualidade. Franca é a equipe que joga o basquete mais bonito da temporada", disse De Conti.

Ao tirar atletas importantes dos concorrentes e juntá-los a outros nomes fortes dos seus elencos, Franca e Flamengo reforçaram seu favoritismo.

Os finalistas contam com vários jogadores experientes, caso do trio flamenguista formado por Anderson Varejão, 36, Olivinha, 36, e Marquinhos, 34, e da dupla de pivôs do Franca Hettsheimeir e Cipolini, ambos de 32 anos.

Mas também há espaço para juventude na decisão. Os paulistas apresentam como trunfo o ala Didi, 19, inscrito no próximo recrutamento da NBA, e o armador Alexey, 23, também revelado na cidade.

Outra semelhança entre os dois times é o fato de cada um ter um representante entre os três indicados ao prêmio de melhor jogador. Nos dois casos, são atletas estrangeiros.

O armador argentino Franco Balbi, 29, fez sua estreia no basquete brasileiro nesta temporada e rapidamente tornou-se o principal destaque do Flamengo. Já o ala americano David Jackson, 36, deixou o Vasco para virar o principal jogador dos francanos.

Cinco vezes campeão em dez edições do NBB, o Flamengo volta à decisão da liga após dois anos de ausência. Já o Franca, que tem 11 títulos nacionais ao longo da sua história, nunca triunfou desde que o principal torneio do país passou a ter esse nome –foi vice em 2011.

A venda de ingressos para o primeiro jogo das finais é feita pelo site da Guichê Web, com valores de R$ 20 a R$ 300. Neste domingo, o time de basquete do Flamengo voltará a atuar no Maracanãzinho depois de quatro anos.

Jogos das finais do NBB

Jogo 1 - 19.mai (domingo), às 10h45, no ginásio Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Transmissão: Band, Fox Sports, ESPN e Facebook do NBB

Jogo 2 - 23.mai (quinta-feira), às 20h, no ginásio Pedrocão, em Franca

Transmissão: Fox Sports, ESPN e Facebook do NBB

Jogo 3 - 25.mai (sábado), às 14h30, no ginásio Pedrocão, em Franca

Transmissão: Band, Fox Sports, ESPN e Facebook do NBB

Jogo 4* - 1º.jun (sábado), às 14h30, no ginásio Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Transmissão: Band, Fox Sports, ESPN e Facebook do NBB

Jogo 5* - 8.jun (sábado), às 14h30, no ginásio Pedrocão, em Franca

Transmissão: Band, Fox Sports, ESPN e Facebook do NBB

*Se necessários

Folhapress