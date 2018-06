Na Copa, Tite mantém escalação pela 1ª vez desde sua estreia

Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Paulinho, Coutinho, Willian e Neymar; Gabriel Jesus.

O Brasil vai estrear na Copa do Mundo com a mesma formação do jogo anterior, uma raridade. Tite só fez isso em suas duas primeiras partidas pela Seleção, há dois anos, quando escalou os mesmos 11 nas vitórias sobre Equador (3x0) e Colômbia (2x1), pelas eliminatórias.

Desde então, jamais o técnico repetiu todos os titulares. Isso acontecer agora, justamente na partida mais importante entre todas as disputadas até aqui, indica que o trabalho, como o deslocamento de Coutinho para o centro, e as fatalidades, a lesão de Daniel Alves, convergiram para que o time “ideal” fosse encontrado às vésperas do Mundial.

Foto: Divulgação/CBF/Lucas Figueiredo

Nos últimos três amistosos, Tite só mudou um jogador em relação à partida anterior. Entre os escolhidos para iniciarem a busca pelo hexa, oito estavam também naquela outra repetição, há dois anos. As mudanças foram as entradas de Danilo, Thiago Silva e Coutinho nos lugares de Daniel Alves, Marquinhos e Renato Augusto.

No treino desta quinta-feira, aberto aos jornalistas por somente 20 minutos, Tite separou os mesmos jogadores que havia feito no dia anterior, já nos instantes finais da parte da atividade que foi mostrada aos jornalistas.

Globo Esporte