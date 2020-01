Na 4ª semana de treinos, Altos recebe reforços e fecha formação

O Altos entrou na quarta semana de treinos. O time comandado por Fernando Tonet terá um primeiro teste antes da estreia no Campeonato Piauiense no sábado (11) quando encara a Juazeirense, às 16h30min, no estádio Adauto Morais, na cidade de Juazeiro da Bahia. A estreia no Piauiense acontece no dia 19 de janeiro contra o Timon, às 16h, no estádio Felipão.



“A intenção é que esse teste seja em um nível mais alto, já que os dois amistosos que fizemos foi contra times amadores e querendo ou não o nível não é o mesmo. O momento é agora de testar tudo que estamos trabalhando aqui”, explica o técnico Fernando Tonet.

A semana também foi de chegada de reforço. O zagueiro Gabriel Cardoso, 20 anos, conhecido pela passagem no Galo. O jogador chega para brigar por uma vaga no setor defensivo do Altos, após breve passagem pelo Botafogo (PB). “É um desafio a mais para mim chegar com o grupo já formado, porém vou trabalhar bastante para conseguir brigar por titularidade”, diz Gabriel.

O amistoso em Juazeiro gera expectativa entre os jogadores, pois será crucial para definir a formação que estará em campo na estreia do Estadual. “Para nós jogadores é um teste importante, pois pode definir muita coisa na cabeça do professor (Tonet). Todo mundo sabe que existem dúvidas”, conta o atacante Xilu.

Nesta quinta-feira (9) o Jacaré faz os últimos treinos antes da viagem para Juazeiro da Bahia, que acontece na madrugada de sexta-feira (10). Na parte da tarde o time faz treino no estádio da partida - Adauto Morais.

O Campeonato Piauiense tem início no dia 17 de janeiro, mas o Altos entra em campo somente dia 19 quando recebe o Timon, às 16h, no estádio Felipe Raulino, na cidade de Altos.

Biá BoakariPâmella Maranhão