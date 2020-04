Mundial de Atletismo Paralímpico é adiado para 2022

O Mundial de Atletismo Paralímpico, que estava programado para acontecer em Kobe (Japão) em setembro de 2021, foi remarcado para o período de 26 de agosto a 4 de setembro de 2022, anunciou nesta quinta (30) a World Para Athletics (Federação Internacional de Atletismo Paralímpico).

Foto: Daniel Zapper.

A decisão foi tomada após o adiamento da próxima edição dos Jogos Paralímpicos, remarcados para acontecerem em Tóquio em 2021 por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

“Desde o anúncio do reagendamento dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, trabalhamos com o Comitê Organizador Local de Kobe para encontrar novas datas para a competição. Não foi uma tarefa simples, pois estamos lidando com circunstâncias sem precedentes”, afirmou o diretor da World Para Athletics, Haozhe Gao.

O presidente do comitê organizador local do evento, Akemi Masuda, também admitiu que a mudança de data da próxima edição dos Jogos Paralímpicos foi determinante para esta decisão: “Depois de ouvir que os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 serão remarcados para 2021, o Comitê Organizador do Mundial de Atletismo Paralímpico Kobe 2021 manteve conversações com o Comitê Paralímpico Internacional e a World Para Athletics, e foi alcançado um acordo para adiar a competição”.

“A decisão foi tomada para evitar um confronto de datas com os Jogos Paralímpicos, de modo a permitir que os atletas atuem nas melhores condições”, encerrou Masuda.

Agência Brasil