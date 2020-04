O atacante Alexandre Pato, do São Paulo, afirmou que não foi bem recebido por todos os jogadores quando chegou ao Corinthians, em 2013. O jogador acredita que o descontentamento de parte do grupo com sua contratação resultou em sua saída do time, que teve como estopim a perda de um pênalti contra o Grêmio, que culminou na eliminação da equipe da Copa do Brasil.



"Eu cheguei em um grupo já feito no Corinthians. Um grupo que tinha acabado de conquistar Libertadores e Mundial. E cheguei com muita boa-fé, mas alguns não gostaram muito da minha chegada. E muitas pessoas esperavam algo acontecer para que eu saísse. Foi o pênalti contra o Grêmio. Eu escolhi bater o pênalti daquele jeito porque eu conhecia o Dida e sabia que ele pulava muito rápido. Hoje eu sei que não deveria ter batido daquele jeito. Mas só entendi o que eu fiz depois do que aconteceu".

Pato também falou sobre seus projetos e disse que a seleção brasileira ainda faz parte de seus planos. Contudo, o atacante afirmou pensar primeiro em conquistar títulos com a camisa do São Paulo.

"Hoje minha cabeça está em voltar para a seleção. Eu ainda quero jogar uma Copa do Mundo. Eu quero cada vez mais fazer gols, ser campeão pelo São Paulo, entrar na história do São Paulo. Eu quero ir para a seleção ainda, mas primeiro tenho que pensar no São Paulo e em fazer gols aqui", disse.

Uol/Folhapress