MP quer impedir treinos abertos de Palmeiras e Corinthians

Do que depender de Paulo Castilho, promotor do Ministério Público, nem Palmeiras nem Corinthians, finalistas do Campeonato Paulista, farão treino aberto às suas torcidas no sábado de manhã, como os presidentes de ambos os clubes anunciaram durante a semana.

Segundo o repórter Anselmo Caparica, ele entrará com ação judicial para impedir que as equipes façam as atividades com público presente, por conta de riscos à segurança.

– Seria uma irresponsabilidade ter cerca de 90 mil torcedores transitando pela cidade de São Paulo. A chance de que pessoas inocentes sejam afetadas é real. Isso sem falar na possibilidade de depredação, considerando que o efetivo do metrô é reduzido aos sábados – disse Castilho.

Treino do Palmeiras no sábado será na arena, palco da decisão do dia seguinte (Foto: Marcos Ribolli)

Ao GloboEsporte.com, o promotor escreveu o seguinte:

– O Ministério Público age sempre fiscalizando a lei e defendendo a sociedade, com responsabilidade. Logo, estamos estudando qual a melhor medida judicial para se evitar essa tragédia anunciada. Este Promotor tomará todas as medidas legais para eximir a responsabilidade do Ministério Público. Parece inacreditável, mas tem gente que prefere o Ibope do mal do que o anonimato do bem! Cada um deve arcar civil e criminalmente com seus atos.

Na segunda-feira, o Major Alexandre Vilariço, do 2º Batalhão de Choque, disse que não há condições de garantir a segurança dos dois eventos.

– São torcidas de grande rivalidade, há uma série de preocupações, como a rede de transporte – afirmou, lembrando que os dois estádios ficam nos extremos de uma mesma linha de metrô, a Linha 3-Vermelha.

A decisão estadual está marcada para 16 horas (de Brasília) de domingo, na arena do Palmeiras. Por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, em Itaquera, a equipe alviverde depende de empate para se sagrar campeã. O Corinthians precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Se devolver a diferença, a definição será nos pênaltis.

