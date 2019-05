Morumbi amanhece pichado após mais uma eliminação do SP

O estádio do Morumbi amanheceu pichado nesta quinta-feira (30), um dia após o São Paulo ser mais uma vez eliminado precocemente em um torneio mata-mata -na quarta (29), a equipe tricolor se despediu da Copa do Brasil, nas oitavas, ao perder para o Bahia, por 1 a 0.



"Fora, Leco", em referência ao presidente do clube, "jogar por amor ou jogar por terror" e "acabou a paciência" foram algumas das mensagens pichadas.



(Rubens Chiri/Agência Perspectiva/VEJA)



Depois de cair na pré-Libertadores, diante do Talleres (ARG), e ser derrotado na final do Paulista, pelo Corinthians, o time tricolor terá apenas a disputa do Campeonato Brasileiro até o fim da temporada.

O clube também vai ter de trabalhar para manter o cofre cheio. Afinal, segundo a previsão orçamentária, o São Paulo ainda deveria arrecadar cerca de R$ 25 milhões com Libertadores e Copa do Brasil, com expectativa de ir mais longe em ambas competições.

O São Paulo volta a jogar neste domingo (2), no Pacaembu, contra o Cruzeiro. Após a derrota para o Corinthians no clássico do último domingo (26), a equipe ocupa a quarta colocação na tabela de classificação, com 11 pontos.

Folhapress