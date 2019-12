Morre técnico que levou Santa à Série A e revelou Juninho

O técnico Nereu Pinheiro, que acumulou passagens vitoriosas por Sport e Santa Cruz, entre outros clubes de Pernambuco, faleceu nesta quinta-feira (12), aos 69 anos, em Recife (PE). Ele estava internado há quase dois meses por causa de um tumor na cabeça.

Responsável por revelar vários jogadores na região do Nordeste, entre eles Juninho Pernambucano, ex-Sport, Nereu ficou marcado na história do Santa por conta do acesso à Série A em 1999; pelo time rubro-negro, foi vice da Copa do Brasil de 1989 -derrotado pelo Grêmio na decisão.

A data do falecimento, aliás, acaba sendo mais do que simbólico, uma vez que o marcante acesso do Santa Cruz para a elite do futebol nacional aconteceu há exatos 20 anos, em 12 de dezembro de 1999. O clube coral, assim como o Sport, prestou homenagem a Nereu em suas redes sociais.

Uma lenda em Pernambuco, Nereu foi o escolhido para comandar a seleção local em amistoso contra o Barça Legends, na Arena Pernambuco, em abril do ano passado. No estado, ele também passou por Central, América, Olinda e Ferroviário do Cabo. Ainda comandou times como Treze-PB, Confiança-SE e Sergipe-SE.

Nas redes sociais, o tetracampeão mundial Ricardo Rocha, nascido em Recife, também prestou homenagem ao treinador. "Hoje o futebol pernambucano e brasileiro perde uma de suas figuras mais importantes. Um grande descobridor e apoiador de talentos do futebol. Descanse em paz, Professor Nereu Pinheiro! Que Deus te receba de braços abertos", escreveu o ex-jogador em sua conta no Twitter.

Folhapress