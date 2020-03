Moroni comemora ponto somado em clássico Rivengo

O Flamengo de Paulo Moroni vive dias difíceis dentro do Campeonato Piauiense. Se antes e até ao longo das primeiras rodadas da competição o discurso era de surpreender e brigar por titulo agora as palavras giram em torno de uma luta contra possível rebaixamento na temporada. No último sábado, 29, o Rubro-Negro encarou o River no primeiro clássico Rivengo e saiu de campo com um empate sem gols em 0 a 0. Com o resultado, o time segue em quinto lugar na tabela de clas sificação com cinco pontos somados.

‘Foi um resultado até bom para a gente que tem um poderio financeiro abaixo e estrutura também. Nossa briga é contra o rebaixamento e esse ponto somado tem que ser comemorado. Conseguimos fazer um jogo até equilibrado em determinados momento e apesar da falta de gols o jogo não foi de todo o ruim’, disse Moroni técnico Flamengo.

O Flamengo atualmente é o quinto colocado na tabela com seis pontos somados, em oito jogos disputados. O próximo compromisso será no dia 11 de março, diante o Altos, no estádio Felipe Raulino. O Jogo é válido pela 8ª rodada do Campeonato Piauiense.

‘Será mais uma partida difícil contra uma equipe que briga por titulo diferente da gente, mas vamos com sangue, coração para conseguir segura-los e apostar em um erro ou outro para surpreender. Não tem outra estratégia’, acrescentou Paulo Moroni.

Pâmella Maranhão