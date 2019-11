Ministério Público quer torcida única em Palmeiras x Flamengo

O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) enviou um ofício à FPF (Federação Paulista de Futebol) solicitando que o jogo entre Palmeiras e Flamengo no próximo dia 1º de dezembro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, seja disputado com presença de torcida única no Allianz Parque, casa do time alviverde.

O pedido do órgão se baseia em relatório da Polícia Militar que avalia como grande o risco de possíveis confrontos entre torcidas antes, durante ou após a partida –no primeiro turno do Nacional, quando as duas equipes se enfrentaram no Maracanã, houve presença de torcedores de ambas as equipes.

Desde 2016, os jogos envolvendo os quatro clubes grandes de São Paulo (Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo) são disputados com torcida única como medida para evitar confrontos nos estádios.

Caso seja aceito o pedido do Ministério Público, essa seria a primeira vez em que um desses quatro times enfrentaria um rival de outro estado sem a presença de torcedores visitantes.

O artigo 86 do Regulamento Geral de Competições da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) diz que o clube visitante terá direito a adquirir até 10% da capacidade do estádio ou "da capacidade permitida pelos órgãos de segurança".

Procurada pela reportagem, a confederação ainda não se manifestou sobre o pedido do Ministério Público. Até a publicação deste texto, Palmeiras e Flamengo informaram que ainda não tinham um posicionamento.

Folhapress