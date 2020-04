'Minha ideia de jogo para o Vasco é um bom futebol', diz Ramon Menezes

O novo treinador do Vasco, Ramon Menezes, disse que quer ver o time cruzmaltino praticando um bom futebol sob seu comando. O técnico afirmou já ter uma ideia de jogo para a equipe, mas acredita que precisa conhecer melhor o grupo para que ela seja colocada em prática.



"Eu conheço a história do Vasco. É um time com característica de posse de bola, jogo vertical, fazer gols, DNA ofensivo. E isso é fruto do trabalho. Minha ideia passa pelo setor ofensivo, pela organização ofensiva. Não podemos esquecer da defesa, mas minha ideia de jogo passa por um bom futebol, um futebol organizado. O que fazer na hora de marcar, na hora de jogar. Por conhecer a essência do Vasco, eu já tenho uma ideia de jogo para o time. Vai de conhecer o grupo e de eles terem o entendimento daquilo que eu tenho de ideia para o time".

Recém-apresentado no Vasco, apenas de forma virtual, Ramon Menezes explicou o trabalho que tem desenvolvido no clube carioca durante a quarentena.

"Por enquanto, estamos trabalhando no nosso planejamento, conversando com o pessoal da fisiologia, do departamento médico. Continuo estudando, preparando os treinamentos. Não estou parado na quarentena, não. Acho que o futebol teve uma mudança principalmente tática. A demanda física é maior também. A preparação em relação ao adversário também é maior. A intensidade do jogo. Essas, na minha opinião, são as maiores mudanças em relação à época em que eu jogava. Por isso temos que estudar e estudar. Inclusive os times adversários", disse.

Uol/Folhapress