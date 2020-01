Milton Neves recebe alta após ser internado devido pedras nos rins

Milton Neves, 68, usou o Twitter neste domingo (26) para avisar que recebeu alta do hospital. "Gente, para tantos 'cadê você?' na Rede Bandeirantes, digo que estou em casa 'vetado' pelo departamento médico após 'disputas' no Estádio Sirio-Libanês", diz trecho da mensagem.

O apresentador continuou o tweet contando que o afastamento aconteceu por conta de duas hérnias e duas pedras nos rins, as quais apelidou de Denilsa e Neta, em "homenagem", aos colegas de trabalho, os ex-jogadores Neto, 53 e Denilson, 42. Apesar da alta médica, Neves segue em repouso.

Bem-humorado, o apresentador respondeu a diversas mensagens que desejavam sua melhora e o aconselhavam a beber mais água. E, também retuitou a brincadeira de um torcedor do Flamengo: "'Pedra no rim? Bem feito, foi praga da torcida do Mengão que transformou urina em pedra porque você nos seca e persegue. Força, Pedra! Estamos juntos, Pedra'. Kkkkk Essa adorei!!!".

Neves iniciou a carreira aos 17 anos como locutor em uma rádio em sua cidade natal, Muzambinho (MG). Trabalhou na rádio Jovem Pan, de São Paulo, por 33 anos, trocando a antiga emissora, em 2005, pelo grupo Bandeirantes, no qual apresenta o programa Terceiro Tempo aos domingos.

Folhapress