Milene Domingues vira embaixadora no Timão

Era dia de jogo do Corinthians no Brasileirão Feminino. Milene Domingues chegou ao estádio Martins Pereira, em São José dos Campos-SP, e foi para as cabines de imprensa. De lá, assistiu ao jogo contra o São José fazendo comentários na transmissão ao vivo na página da equipe feminina do Timão em uma rede social. Após o duelo, dirigiu-se ao vestiário para conversar com as atletas e dar os parabéns pela vitória por 2 a 0.



Essa agora é parte da rotina de Milene Domingues, a Rainha das Embaixadinhas e ex-mulher de Ronaldo Fenômeno, com quem teve o filho Ronald. Neste ano, ela foi convidada para ser a embaixadora do futebol feminino do Corinthians. Carrega esse título com um sorriso de orelha a orelha. Afinal, o convite permite que ela volte a ficar mais perto da equipe alvinegra, onde começou a carreira como atleta nos anos 1990. Além disso, como embaixadora, crê que pode colaborar mais com a evolução da modalidade no clube e no país.

Milene Domingues é embaixadora da equipe feminina do Corinthians (Foto: Danilo Sardinha/GloboEsporte.com)



O convite partiu da diretora de futebol feminino do Corinthians, Cristiane Gambare, após Milene ser procurada para colaborar com o acervo do museu do Corinthians, que tem uma parte dedicada ao futebol feminino.

O papel de Milene é amplo no futebol feminino do clube e não é remunerado. Ela vai em alguns treinos, está nas transmissões das partidas, participa de reuniões com possíveis patrocinadores... Até em reuniões sobre mando de jogo diz já ter participado.

– Conversando (com a Cristiane Gambare), tivemos essa ideia que eu ainda tenha algumas coisas para dar ao futebol feminino, mesmo que não seja em campo. Realmente, tem feito uma pequena diferença que já digo que é muito. Tudo o que acontece, que a gente coloca um pouquinho do nosso grão de areia no futebol feminino, faz diferença. Com a minha presença, temos conseguido um pouco mais de divulgação. As marcas têm se interessado um pouco mais – comentou.

– O Corinthians sempre esteve na minha vida. Agora é como retomar uma paixão e juntar com o trabalho. Por mais que não seja um trabalho remunerado, é um trabalho muito mais social, de âmbito pessoal. O que eu puder dar essa contribuição para o futebol feminino, vou dar, porque nós sabemos as dificuldades – acrescentou Milene, que diz ser torcedora fanática do clube desde a infância.

Revelação do Corinthians

Milene Domingues tem 38 anos, mas o futebol já faz parte da vida dela há mais de 20. Quando tinha entre 13 e 14 anos, começou a fazer embaixadinhas nos intervalos de jogos, principalmente em partidas do Corinthians. Com 16, deu início à carreira como atleta no time de futebol feminino do Timão.

– Joguei o primeiro campeonato paulista, que chamava Paulistana. Isso foi em 1996, 1997. Logo ali (risos). Estava com 16, 17 anos. Cheguei a jogar três paulistas e depois fui embora. Em 2000, fui mãe. Continuei jogando na maternidade. Em 2003, voltei a jogar. Joguei na Itália, na Espanha e fechei meu ciclo de futebol em 2010 – contou.

– Vejo elas hoje em uma posição muito diferente de quando joguei, mas ainda falta muito. Eu jogava em terrão. Hoje, elas têm um campo da base que é um campo maravilhoso. Elas alcançaram um dia histórico de jogar na Arena Corinthians. Isso jamais a gente pensava. Jogar na Fazendinha já era um grande sonho, imagina na Arena. São feitos que estão sendo cada vez mais históricos, que elas estão podendo participar. Mas a gente sabe que a infraestrutura tem muito ainda que melhorar. Não jogando mais, estou conseguindo fazer qualquer tipo de contribuição para que isso melhore em um futuro – completou.

Luta pelo futebol feminino

O futebol feminino no Corinthians foi retomado há alguns anos. Primeiro, com uma parceria com o Audax, que durou até o ano passado. Em 2018, o clube optou por tocar sozinho a equipe feminina. Algumas atletas de 2017 foram mantidas e 11 chegaram para reforçar o time nesta temporada. O Timão, comandado pelo técnico Arthur Elias, está invicto neste ano. Lidera as chaves em que está no Campeonato Paulista e no Brasileirão. O time ainda disputará a Libertadores Feminina, torneio em que é o atual campeão.

Corinthians foi campeão da última Libertadores Feminina (Foto: Divulgação)

– A partir do ano que vem, tem a obrigatoriedade da Conmebol (de só poder disputar a Libertadores masculina se tiver um time feminino). O Corinthians resolveu sair um pouco antes porque é bem difícil montar uma modalidade do futebol feminino num clube. Neste ano, o Corinthians tirou a parceria do Audax e montou seu próprio time. Mas ainda somos ligadas ao futebol base. É um processo. Com certeza, no ano que vem, já estaremos no futebol profissional. Esse é o objetivo e a obrigatoriedade – ressaltou.

Perto do Dia da Mulher, o Corinthians lançou a campanha "#RespeitaAsMinas" para ajudar no combate à violência contra a mulher. O time masculino usou essa camisa na partida contra o Mirassol, no Campeonato Paulista, e a equipe feminina segue com a campanha.

– Ainda não conseguimos alcançar o patrocínio tão desejado para calar essas frases que estão na camiseta. Mas já deu uma boa divulgação. Isso já foi passado até em jornais fora do Brasil. Acho que isso já é uma ajuda. Não é a que gente espera. Ainda tem muito para fazer pelo futebol feminino, mas acho que pouco a pouco vamos caminhando e vamos conseguir chegar num lugar onde a gente nunca alcançou, que é esse respeito do futebol feminino – afirmou.

– As pessoas têm que dar um pouco mais de oportunidade, de conhecer antes de pré-julgar. Depois, podem ter as suas opiniões, é óbvio. Mas que pelo menos dê essa chance das garotas mostrarem como é a modalidade. Depois, podem ter a opinião que acharem melhor – finalizou.

Globo Esporte