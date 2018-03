"Milagroso", celebra Boracini após cesta incrível

"Ufa", deve ter pensado o torcedor do Basquete Cearense. Mas só depois de comemorar a vitória sobre o Bauru, nesta quarta-feira. Até agora Paulinho Boracini, um dos heróis na vitória do Carcará, deve estar pensando na cesta milagrosa que fez, depois de errar o lance livre de propósito (veja no vídeo abaixo). Mas o armador está ciente. Daqui para a frente, só pedreira.

Boracini erra lance livre de propósito, acerta de três e dá vitória ao Basquete Cearense

- Não vai ser nada diferente disso. Luta até o final, não desistir até o último segundo. Quem ficou aqui até o final, pode prestigiar a vitória. Um pouco de sorte, mas a torcida ajudou demais - avaliou Paulinho.



Paulinho Boracini anotou 16 pontos na vitória sobre o Bauru (Foto: Stephan Eilert/Divulgação)

O téncico Alberto Bial enalteceu o armador após a partida. Experiente no mundo do basquete, Bial até elevou Paulinho ao patamar de um dos grandes atletas decisivos já comandados por ele.

- O Paulinho é um jogador decisivo, mas nunca tive uma partida decidida nessa forma. Classifico o Paulinho hoje como o jogador mais decisivo que eu já tive em toda a minha carreira. Eu já ganhei no último segundo. Outro dia a gente ganhou do Franca, mas essa cesta é inacreditável - afirmou.

Agora, o Carcará se prepara para enfrentar os dois últimos adversários da fase classificatória. Primeiro, o Flamengo, no domingo (25), às 11h, na Arena Carioca 1, depois será a vez de encarar o Minas na terça-feira (27), às 19h30, na Arena Minas Tênis Clube.

Globo Esporte