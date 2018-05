Avesso a entrevistas, o craque argentino Lionel Messi abriu uma exceção e recebeu em sua casa, em Barcelona, o canal argentino "TyC Sports" às vésperas da Copa do Mundo da Rússia. No bate papo, divulgado nesta terça-feira, o camisa 10 do Barça falou dos prêmios individuais, dos títulos na equipe catalã e, naturalmente, da expectativa para o Mundial.

Além disso, reconheceu que uma possível transferência de Neymar, seu ex-colega de Barcelona, para o grande rival Real Madrid seria "uma lástima". Atualmente no Paris Saint-Germain, para onde saiu depois de três anos no Barça, Neymar vem sendo especulado como possível reforço do Real, embora ainda tenha contrato em vigor com o clube francês.

Messi em ação pela Argentina: craque ainda busca seu primeiro título pela seleção do seu país (Foto: Getty Images)



- Ver Neymar no Real Madrid seria uma lástima, por tudo que significou para o Barcelona. Seria um golpe terrível para a torcida - afirmou Messi.

Vice-campeão mundial em 2014, no Brasil, e também nas duas edições da Copa América subsequentes (2015 e 2016), Messi lamentou que a torcida argentina prefira criticar as derrotas nas decisões (para a Alemanha, há quatro anos, e duas vezes para o Chile no torneio continental) do que valorizar as boas campanhas.

- Creio que isso só passa na Argentina. Em qualquer outra parte do mundo, qualquer seleção que chega a três finais seguidas é valorizada e respeitada pelo que fez. Nós, não. Nós somos uns cagões, somos frios. Só falam que chegamos às finais mas nunca conseguimos (o título) - afirmou o jogador, tentando evitar uma pressão extra pelo título mundial na Rússia.

- Um bom Mundial seria estar entre os quatro melhores. Podemos estar aí, pela história que temos. Estivemos em três finais e perdemos. É um peso que temos - reconheceu.

"Nesta última década, sentimos que temos essa obrigação de ganhar e não é assim. Não temos nenhuma obrigação com ninguém"

DESEJO DE GANHAR A COPA

"Temos que estar todos bem se queremos ter alguma chance no Mundial. É cada vez mais difícil, hoje qualquer equipe média se coloca atrás e pode te ganhar de 1 a 0 jogando nos contra-ataques. Se vamos ser campeões, é Deus quem decide. Se tiver que ser, vai ser. Nós vamos fazer tudo o que seja e usar de todos os nossos meios para chegar bem e tratar de consequir a Copa"

GOL PERDIDO NA FINAL DA COPA DE 2014

"Se tivesse mudado minha definção, teria chutado igual, só que mais com o peito do pé. Gostaria de voltar atrás e ter novamente essa situação"

IDEIA, DEPOIS DESCARTADA, DE ABANDONAR A SELEÇÃO (após a segunda Copa América perdida)

"Depois de dizer que deixaria a seleção, pensei friamente e vi que estava dando uma mensagem errada às pessoas que lutam por seus sonhos. Temos que seguir lutando pelo que queremos. A sociedade que temos na Argentina é complicada e eles mesmos vão pedir (a saída) se não fizermos um bom papel"

SELEÇÃO BRASILEIRA FAVORITA NA RÚSSIA

"Brasil é candidato ao Mundial. Chega muito bem coletivamente, tem bons jogadores a nível individual, e como grupo funcionam muito bem. Fecha-se bem atrás, tem jogadores fortes e quando sai em contra-ataque te liquida com jogadores rapidíssimos como Ney ou Coutinho. Sabem muito bem o que fazem e têm os movimentos mecanizados a nível grupal"

"Tiveram a má sorte de ter Neymar parado, mas ainda não sei se é bom ou ruim porque vai chegar descansado"

OUTROS FAVORITOS

"Espanha, pelos jogadores que tem e pela maneira de jogar, mais vistosa que o Brasil. Alemanha, proque sempre é favorita. E França, porque tem jogadores muito bons, embora jogue contra o fato deles serem muito jovens"

PRÊMIOS INDIVIDUAIS

"Eu nunca me propus a ser o melhor, nem o segundo nem o terceiro.Tento superar a mim mesmo. Não me interesssa ser o melhor da história, nunca me propus a isso. Cada vez que começa um novo ano, tento ganhar tudo e dar o máximo por mim e por meus companheiros. Quanto mais títulos tiver ganho no final da carreira, melhor. E, obviamente, ganhar com a seleção seria o máximo"

RIVALIDADE COM CRISTIANO RONALDO

"Não compito com CR7. Estimula ver o Real Madrid na Champions, ver que outros ganham títulos"

"Eu quero ser campeão todos os anos"

DESPEDIDA DE INIESTA DO BARCELONA

"Praticamente fizemos a carreira juntos, e foi espetacular viver tudo com ele todo este tempo

DESEJO DE FICAR NO BARCELONA PARA SEMPRE

"Não tenho a tentação de sair do Barça. Melhor que no Barça não estarei em nenhum lado"

"É a melhor equipe do mundo, a melhor cidade do mundo, meus filhos já têm seus amigos. Não tenho necessidade de mudar. Todos os anos luto para ganhar tudo. Não preciso ir a outro lado para demonstrar nada"

FASE VENCEDORA DO REAL MADRID

"O Madrid tem algo que só eles têm. Jogando mal, ganham. Fazendo uma partida ruim, seguem adiante. Nós temos que ser muito superiores ao rival para ganhar"

