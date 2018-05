Messi se apresenta à seleção argentina para a Copa do Mundo

Principal jogador da seleção da Argentina, Lionel Messi se apresentou à delegação nesta terça-feira (22), após ficar na reserva na vitória por 1 a 0 do Barcelona sobre a Real Sociedad, no último domingo (20).

O voo do craque chegou com atraso a Argentina. Por essa razão, a comissão técnica decidiu não incluir Messi no treinamento da manhã desta terça. Uniformizado, o camisa 10 apenas assistiu à movimentação dos demais atletas do elenco. O atacante treinará normalmente no período da tarde.

Foto: Reprodução/YouTube

O técnico Sampaoli anunciou a lista com os 23 jogadores convocados para a Copa do Mundo na última segunda-feira (21). O comandante selecionou Paulo Dybala, mas deixou de fora Ricardo Centurión e Mauro Icardi.

Outro nome ausente é o de Lautaro Martínez. Considerada a revelação do futebol argentino nesta temporada, o atacante do Racing não foi escolhido pelo técnico. No entanto, Sampaoli também também convocou outros nomes que fazem sucesso no futebol local. O goleiro Armani, do River Plate, e os meias Maximiliano Meza, do Independiente, e Cristian Pavón, do Boca Juniors, entraram na lista dos 23 escolhidos.

A Argentina estreia na Copa do Mundo no dia 16 de junho, contra Islândia, pela primeira rodada da fase de grupos. Antes disso, os Hermanos entram em campo no dia 29 de maio para duelo amistoso com o Haiti.

