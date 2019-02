Messi marca duas vezes, mas Barcelona tropeça e empata com Valencia

O Barcelona empatou com o Valencia por 2 a 2 no Camp Nou, neste sábado (2), em jogo válido pelo Campeonato Espanhol, e pode ver o Atlético de Madri se aproximar na tabela do campeonato. O resultado deixou o Barcelona com 50 pontos, seis a mais que o time da capital. O Valencia chegou aos 30 pontos na sétima posição. Na próxima rodada, o Barcelona enfrenta o Athletic Bilbao fora de casa, dia 10. Na mesta data, o Valencia recebe a Real Sociedad.

O melhor: Messi

O argentino desequilibrou a partida e foi responsável direto pelo empate. Após o Barcelona sair atrás no placar, Messi diminuiu de pênalti e depois empatou.

O pior: Sergi Roberto

Foi bem no apoio, mas cometeu um pênalti infantil ao empurrar Wass dentro da área. O gol foi determinante no resultado final da partida.

Ter Stegen e trave salvam o Barça

Líder do Campeonato Espanhol, o Barcelona demorou para conseguir impor seu ritmo de jogo e levou um susto do Valencia logo aos dois minutos. Ter Stegen espalmou chute forte de Daniel Parejo e, no rebote, Cheryshev acertou a trave.

Depois dos dez minutos iniciais, o time catalão já jogava no campo de ataque, e o Valencia apostava no contra-ataque. Messi bateu falta no canto esquerdo, e o goleiro Neto defendeu.

Barcelona pede pênalti

Semedo chutou, a bola bateu no corpo do zagueiro brasileiro Gabriel Paulista e voltou no braço do jogador do Valencia. Os jogadores do Barcelona pediram pênalti, mas o árbitro Undiano Mallenco marcou apenas escanteio.

Neto salva duas vezes

Coutinho cortou o defensor do Valencia e chutou de fora para defesa de Neto. Dois minutos depois, Sergi Roberto cruzou da esquerda e quase marcou, mas Neto desviou para escanteio.

Valencia abre o placar com Gameiro

Kevin Gameiro abriu o placar aos 24 minutos após passe de Rodrigo Moreno. O francês recebeu nas costas da defesa e chutou forte, sem chances para o alemão Ter Stegen. Os jogadores do Barcelona reclamaram de falta sobre Messi no início da jogada, mas não foram atendidos.

Pênalti para o Valencia

O Valencia puxou um rápido contra-ataque, e Sergi Roberto empurrou o dinamarquês Wass dentro da área. Parejo cobrou forte e ampliou para os visitantes aos 32 minutos do primeiro tempo. Foi o sexto gol dele no Espanhol.

Pênalti para o Barcelona

Semedo recebeu a bola dentro da área de foi derrubado por Lato. Na sobra, Messi mandou no ângulo, mas o juiz apitou e marcou pênalti. O argentino bateu e fez o seu vigésimo gol no Espanhol, se isolando como artilheiro da competição. Sergi Roberto quase empatou no fim no primeiro tempo, mas parou na trave. No rebote, Messi cruzou para a área, mas a defesa do Valencia salvou.

Uol