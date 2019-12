Messi ganha Bola de Ouro pela sexta vez e se torna vencedor isolado

Lionel Messi, 32, venceu nesta segunda (2) sua sexta Bola de Ouro, prêmio dado pela revista francesa France Football ao jogador eleito como o melhor da temporada. O brasileiro Alisson ficou com Troféu Yashin, o de melhor goleiro.

Em 2018, o croata finalista da Copa do Mundo, Luka Modric, havia ficado com o posto, quebrando um domínio de uma década de prêmios alternados entre Messi e Cristiano Ronado.

O camisa 10 do Barcelona superou o zagueiro do Liverpool, van Dijk (que ficou em segundo) e Cristiano (que terminou em terceiro). O argentino também ganhou, nesta temporada, o prêmio de melhor do mundo da Fifa.



Foto: Reprodução/Instagram

Já Alisson recebeu seu terceiro prêmio individual após a conquista da Champions League com o Liverpool. Ele também ficou com o posto de melhor da posição pela Fifa e também pela Uefa, que premia apenas jogadores que atuam na Europa.

O goleiro brasileiro foi sétimo colocado do ranking geral de jogadores e, entre os arqueiros, superou o alemão Ter Stegen (do Barcelona, em segundo lugar) e o compatriota Ederson (do Manchester City, em terceiro).

Entre as mulheres, Marta concorreu à Bola de Ouro, que acabou nas mãos de Megan Rapinoe, dos Estados Unidos. Ela é uma das estrelas da seleção que venceu a Copa do Mundo de 2019, na França. Militante ativa, a atacante também é conhecida por sua luta pela igualdade de gênero no esporte.

O Trofeu Kopa, dado à revelação da temporada, ficou com o holandês Matthijs de Ligt. O defensor de 19 anos foi capitão da jovem equipe do Ajax que chegou às semifinais da Champions League e por pouco não se classificou para a final.

Folhapress