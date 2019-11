Messi faz 3, iguala marca de Cristiano Ronaldo e Barcelona goleia

Com o Barcelona precisando vencer para manter a liderança do Campeonato Espanhol, Lionel Messi apareceu mais uma vez. O argentino fez três gols na goleada por 4 a 1 da equipe catalã sobre o Celta de Vigo.

Com o resultado, o Barcelona chegou aos mesmos 25 pontos do Real Madrid , mas leva vantagem no saldo de gols .

Embora seu eterno rival, Cristiano Ronaldo, esteja desde o ano passado na Juventus, Lionel Messi se igualou a ele em mais uma marca. Cada um deles tem agora 34 partidas em que marcaram três vezes. São os recordistas na história do Campeonato Espanhol.

Foi a 52ª vez na carreira em que o argentino completou um hat-trick (termo inglês que designa o ato de anotar três gols no mesmo jogo).

Messi usou a bola parada para recolocar o Barcelona na liderança. Ele fez dois gols de falta e um de pênalti. Busquets completou o placar, enquanto Olaza descontou para o Celta.

Foi o jogo também a sacramentar que o camisa 10 tenha ultrapassado a marca dos 40 gols pelo 11º ano consecutivo. Em 2019, ele já anotou 41 vezes. A última vez que não chegou a esse número foi em 2008 (22). Seu recorde pessoal foi em 2012: 91 gols.

Folhapress