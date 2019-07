Messi diz que título da Copa América está armado para o Brasil

Lionel Messi não recebeu a medalha de bronze da Copa América, conquistada neste sábado (6) depois da vitória por 2 a 1 da Argentina sobre o Chile, na Arena Corinthians. Expulso ainda na primeira etapa da partida, o craque do Barcelona boicotou a cerimônia da Conmebol, desabafou na zona mista do estádio e disse acreditar em armação para que o Brasil vença a competição.

"A corrupção e os juízes não deixaram as pessoas aproveitarem, e o futebol foi arruinado. Lamentavelmente, acho que está armado para o Brasil", afirmou o craque, comentando ainda o lance do seu cartão vermelho, aos 38min do primeiro tempo, em que se envolveu em confusão com o chileno Gary Medel.

"Muita bronca, muita bronca, porque creio que não merecia este cartão. Eu estava fazendo um bom jogo, estávamos em vantagem. Lamentavelmente, há muita corrupção, tivemos estas questões com os árbitros, ficamos com a sensação de que não nos deixaram ir jogar a final. Hoje e contra o Brasil foram nossos melhores jogos e nos atrapalharam. Digo as coisas como tem que ser, venho aqui para ser sincero", disse.

Messi ainda alfinetou a arbitragem e continuou a atacar seleção brasileira ao comentar sobre o que pensa a respeito da final deste domingo (7), entre Brasil e Peru. Para o camisa 10, os peruanos têm uma boa equipe, mas podem ser prejudicados pela arbitragem.



Foto: William Lucas/CA2019/Fotos Públicas

"Brasil campeão? Não tenho dúvidas depois de tudo o que aconteceu [na semifinal]. Espero que o VAR e os árbitros não interfiram nisso. Espero que o Peru possa disputar, até porque tem uma boa equipe", declarou Messi.

O craque se mostrou revoltado com a Conmebol e a organização da Copa América antes mesmo da expulsão contra o Chile e do discurso após conquistar a medalha de bronze. Messi já havia reclamado da qualidade dos gramados, especialmente na Arena do Grêmio, e da arbitragem na partida contra o Brasil. A derrota diante do time da casa levou o time alviceleste a disputar o terceiro lugar.

"Cansaram de marcar besteiras nesta Copa América e hoje não foram nenhuma vez ao VAR. Fizemos um esforço muito grande. Os lances pequenos eram sempre a favor deles. Cartões para nós, e nada para eles", declarou o cinco vezes melhor do mundo, após a queda na semifinal para a equipe brasileira.

"Tiveram jogadas claras que não viram. Só viram as mãos e os pênaltis banais. Você vai se desligando da partida porque o árbitro não é justo. Inconscientemente, você sai da partida. Zambrano pediu tranquilidade, mas nos faltou com o respeito", acrescentou Messi na ocasião.

Folhapress