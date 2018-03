Messi chega aos 600 gols, Barcelona vence e amplia liderança no Espanhol

O Barcelona deu um passo importante para conquistar o Campeonato Espanhol. Em duelo direto pela primeira posição na tabela, o clube catalão derrotou o vice-líder Atlético de Madri pelo placar de 1 a 0, no Camp Nou, e aumentou a vantagem no topo graças (de novo) a Lionel Messi. O argentino decidiu o decisivo duelo com um golaço de falta, ainda na etapa de abertura da partida.

Foi uma marca história para o argentino, que chegou aos 600 gols na carreira.

Lionel Messi ajuda Barça a abrir vantagem no Campeonato Espanhol (Foto: Divulgação FC Barcelona)

O 21º resultado positivo conquistado em 27 rodadas deixa o Barcelona com 69 pontos, enquanto o Atlético de Madri permanece com 61, ainda confortável na segunda posição -o Real Madrid soma 54. Os catalães, além de líderes e com oito pontos de frente em relação ao adversário colchonero, ainda estão invictos na liga, restando 11 rodadas para o fim.

Fora o objetivo coletivo conquistado e o reencontro com as vitórias após tropeço no meio de semana contra o Las Palmas, o jogo deste domingo permitiu a Messi quebrar mais uma barreira na carreira. O golaço de falta aos 26min da primeira etapa fez o argentino chegar a 600 gols na carreira.

O clube catalão agora conta com uma semana inteira de trabalho antes do próximo compromisso. No dia 10, a partir das 16h45 (de Brasília), o Barça encara o Málaga, fora de casa. É o último duelo antes do duelo decisivo contra o Chelsea, dia 14, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

O Atlético de Madri, que não perdia desde o fim de janeiro e agora vê o adversário catalão mais distante, já volta a campo na quinta-feira para encarar o Lokomotiv de Moscou, no primeiro confronto pelas oitavas de final da Liga Europa. O duelo será realizado no Estádio Wanda Metropolitano.

Folhapress