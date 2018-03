Mesmo vencendo, Vettel vê desvantagem aumentar em 2018

A segunda vitória seguida no GP da Austrália parece não ter impactado Sebastian Vettel da mesma maneira como ocorreu no ano passado, quando a Ferrari também superou a Mercedes na briga pela ponta em Melbourne. Para o alemão, a diferença entre os dois times está ainda mais evidente em relação a 2017.

- Hoje não temos o ritmo de corrida equivalente (ao da Mercedes). Para sermos justos, Lewis foi o mais rápido. Ao passo que, no ano passado, estivemos um pouco mais próximos, pressionando. No momento, estamos um pouco abaixo. Se analisarmos todo o fim de semana, ainda não há uma disputa verdadeira, não estamos onde queremos estar – disse Vettel ao site F1i.

Apesar da vitória, Vettel acredita que ritmo de Hamilton era melhor em Melbourne (Foto: Mark Thompson/Getty Images)

Apesar da boa estratégia da Ferrari, o competidor creditou a vitória à sorte – especificamente a um acionamento da bandeira amarela no momento em que foi aos boxes para seu pit stop, que gerou um safety car virtual, somado a uma falha no software da Mercedes, que obrigou Lewis Hamilton a adotar um ritmo mais baixo do que necessário.

Hamilton fez a pole com meio segundo de vantagem para as Ferrari no GP da Austrália (Foto: Getty Images)

Depois de liderar boa parte da temporada 2017, Vettel saiu na frente novamente em 2018. Mas acredita que ainda há muito trabalho a ser feito no modelo SF71H da Ferrari se a equipe quiser brigar efetivamente pelo título.

- Quando estou na pista, o carro não responde do jeito que eu gostaria. Preciso mais estabilidade no momento de pisar no freio e contornar as curvas. Continuo lutando um pouco, e ainda não estou feliz. Mas creio que temos bons motivos para continuar trabalhando – afirmou o alemão.

Globo Esporte