Memória do Futebol Piauiense, volume 6, será lançado hoje

Está confirmado para a noite desta sexta-feira (22), a partir das 18h30, no Estúdio Maurício Pokemon (Av. Lindolfo Monteiro, 1552 – bairro de Fátima – em frente ao Hospital São Paulo), o lançamento do volume 6 da Memória do Futebol Piauiense.



Com 186 páginas e cerca de 100 fotografias, o sexto volume da coleção, idealizada pelo jornalista e historiador Severino Filho (Buim), contempla o leitor com a história do Esporte Clube Flamengo, biografias de ídolos do passado, fichas de jogos, a trajetória piauiense na Série A do Campeonato Brasileiro de 1979, jogos inesquecíveis, dentre outras relíquias que agora estão resgatadas.

No capítulo sobre a história do Flamengo, duas curiosidades se destacam por estar sendo publicadas pela primeira vez: a relação dos 10 atletas que mais vestiram a camisa do clube e seus 10 maiores artilheiros.

No capítulo Ídolos Eternos, destaque para as biografias de Ivan Lopes, hoje residindo em Campina Grande, e de Rui Lima, Pila e Waldeck, os três últimos já falecidos. A propósito de Ivan Lopes, o ex-lateral direito do Tiradentes já se encontra em Teresina para prestigiar o evento.

O volume 6 da Coleção Severino Filho também apresenta mais uma parte do Dicionário dos Campeões, capítulo com verbetes de jogadores que foram campeões piauienses contendo informações de cada atleta focalizado. Além do volume 6, os interessados também poderão adquirir os volumes anteriores. Preço de cada exemplar: R$ 30,00.

Marco Antônio Vilarinho