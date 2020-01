Melhores pilotos do Piauí serão premiados em cerimônia oficial

A Federação de Motociclismo do Piauí (FMP) realiza nesse sábado(18), a festa de premiação dos melhores pilotos da temporada 2019. Ao todo serão 45 pilotos que receberão troféus de 1º, 2º e 3º lugar referentes aos campeonatos estaduais de Enduro de Regularidade, Hard Enduro e Enduro Fim. A cerimônia acontece a partir das 19horas, no Restaurante Faustino.

A FMP foi fundada há 33 anos e sempre manteve campeonatos ativos em todos os anos.“O motociclismo off-road no Piauí é muito forte, uma referência na região Nordeste, prova disso é a realização do maior rally da América latina, Rally Cerapió ser organizado por uma empresa genuinamente piauiense”, Zenardo Maia, diretor da FMP.

O calendário da temporada 2020 abre com o Campeonato Brasileiro de Enduro, uma conquista da FMP que tem sua realização em conjunto com o Rally Cerapió durante os dias 28 a 31 de Janeiro. Durante a festa de premiação será apresentado o calendário oficial 2020 para todas as modalidades.

Ascom