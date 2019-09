Cada vez mais idolatrado no Flamengo, Gabigol vai aos poucos deixando sua marca no clube. Atravessando uma fase iluminada, o atacante pode se tornar o artilheiro com maior número de gols em uma edição do Campeonato Brasileiro em toda a história da competição caso mantenha sua média nesta edição.

Contando o golaço marcado neste sábado (14), na vitória por 1 a 0 sobre o Santos, o jogador balançou 16 vezes as redes em 15 partidas, o que dá a ele uma impressionante média de 1,06 gols por confronto. Mantendo esse padrão e participando de todos os jogos até o fim do torneio, ele chegará aos 35 e ultrapassará Washington, que em 2004 fez 34 pelo Athletico Paranaense. Média de gols coloca Gabigol rumo a recorde do Brasileirão. (Foto: Reprodução)

Atualmente, Gabigol está isolado na artilharia do Brasileirão. O segundo colocado é Gilberto, do Bahia, que tem nove e joga hoje (15) contra o Fortaleza. Considerando toda a temporada, o atacante tem, até aqui, sua melhor média da carreira, com 0,75 gols por jogo. Anteriormente, sua melhor temporada havia sido 2018, quando ficou com 0,5 pelo Santos. Com a vitória deste sábado, o Flamengo terminou o primeiro turno com a melhor campanha do Brasileirão. A equipe tem 42 pontos, três a mais que o vice-líder Palmeiras.

Folhapress