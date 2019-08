Mayra Aguiar conquista ouro no judô do Brasil no Pan-Americano

Na final da categoria até 78 kg, Mayra Aguiar conquistou a medalha de ouro após vencer a cubana Kaliema Antomarchi com um ippon. O Brasil fechou o judô no Pan de Lima, no Peru, com dez medalhas no judô.

Após a luta terminar empatada por 0 a 0, a disputa precisou de mais de dois minutos de golden score para acabar com um gole preciso da brasileira.

Mayra já conquistou duas medalhas de bronze em Olimpíada, a primeira em Londres-2012 e a segunda na Rio-2016. Ela também já foi campeã mundial (2014), mas nunca havia vencido o Pan -tinha duas pratas e um bronze.

Esse foi o oitavo encontro entre as duas judocas, todos com vitória da brasileira - Foto: Folhapress

O Brasil também conquistou o bronze no judô feminino na categoria mais de 78 kg com um ippon de Beatriz Souza, que venceu a nicaraguense Marenco Izayana.

Aos 21 anos, ela já tem duas medalhas em Mundiais sub-21 e conquista seu primeiro pódio em Jogos Pan-Americanos.

No masculino, David Moura ganhou a medalha de bronze na categoria mais de 100 kg. O atleta foi o último brasileiro a lutar no Pan de Lima.

Ele aplicou um ippon sobre Ajax Tadehara, dos Estados Unidos, para vencer a disputa pelo terceiro lugar.

É a décima medalha do judô brasileiro neste Pan. Foram cinco de ouro, uma de prata e com essa, quatro de bronze.

Folhapress