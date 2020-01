Matheus Fernandes é liberado para fazer exames no Barcelona

O meio-campista Matheus Fernandes foi liberado nesta quinta-feira (30) para ir à Espanha e realizar exames médicos a fim de definir os detalhes finais da transferência para o Barcelona. O jogador acabou liberado pela diretoria do Palmeiras e não participou do treinamento desta tarde, ocorrido na Academia de Futebol, um dia depois da goleada por 4 a 0 do time alviverde sobre o Oeste, pelo Campeonato Paulista.

Matheus deve ir nesta sexta (31) a Barcelona a fim de fechar a negociação. A janela de transferências se encerra justamente nesta sexta-feira, quando o estafe do jogador e o clube vão acertar os últimos detalhes do acordo.

O acerto com os catalães estava encaminhado há quase duas semanas, mas questões burocráticas ainda atrasavam a viagem do meio-campista. O Barcelona tentava se adequar ao Fair Play Financeiro, já que ainda mira um centroavante para substituir o lesionado Luis Suárez pelos próximos meses.

Enquanto o Barcelona resolvia essas pendências para acelerar o acordo, Matheus Fernandes treinou separado do grupo de jogadores. O receio de uma lesão tirou o jogador do trabalho com o elenco e da lista do Campeonato Paulista. Nem na Florida Cup ele atuou.

Matheus está sendo vendido ao custo de 7 milhões de euros (pouco mais de R$ 32 milhões). Reserva no Palmeiras, o meio-campista era analisado como atleta de grande potencial e atuaria mais nesta temporada. A proposta do Barça, entretanto, interrompe a curta trajetória no clube.

Matheus Fernandes deixa o Palmeiras com apenas 12 jogos e um gol anotado, na derrota por 3 a 1 para o Flamengo, no Allianz Parque. Aos 21 anos, o meio-campista deve ser anunciado pelo clube catalão até esta sexta-feira.

Folhapress