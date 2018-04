Massa é indicado a Oscar do Esporte por despedida com filho

Felipe Massa é um dos indicados para o "Melhor Momento Esportivo do Mês" de abril no Prêmio Laureus. O momento escolhido foi a sua corrida final no GP do Brasil de 2017, que inclui a emocionante despedida ao lado do filho Felipinho. Os vencedores de cada mês disputarão o Oscar do Esporte de 2018 em cerimônia realizada no início do ano que vem. A votação (clique aqui para votar) é pública e, neste instante, os Felipes ocupam a segunda colocação, com 11,6% dos votos.

Votação Prêmio Laureus (Foto: Reprodução)

Esta é a segunda vez seguida que o Brasil pode não só representar, mas ser agraciado com o Oscar do Esporte, já que em 2017 o "Melhor Momento Esportivo do Ano" foi para a Chapecoense. Contudo, Massa terá dura concorrência para vencer o mês de abril. Os outros "Momentos do Mês" são o retorno a lenda do rúgbi escocês Doddie Weir ao Murrayfield, a volta do astro paralímpico Bibian Mentel-Spee, que sofre de câncer, e o beijo entre Gus Kenworthy, snowboarder dos EUA, e seu namorado nas Olimpíadas de Inverno.

Chapecoense venceu "Melhor Momento Esportivo" de 2017 (Foto: Reprodução)

Despedida de Felipe Massa emociona

Felipe anunciou sua despedida da Fórmula 1 em novembro, uma semana antes do GP do Brasil. O brasileiro chegou a se aposentar da categoria no fim de 2016, mas acabou decidindo voltar a pedido da Williams. Em sua última corrida, a festa não chegou a ser tão emocionante quanto a do ano anterior, em sua primeira aposentadoria. Mas também chegou a arrepiar.

O brasileiro de 36 anos teve uma boa atuação em Interlagos. Partindo da nona colocação, fez uma grande largada e terminou em sétimo. O máximo que poderia fazer com sua Williams, diante dos carros de Mercedes, Ferrari e RBR.

Mas os momentos mais especiais viriam após ele cruzar a linha de chegada. Massa desfilou com uma bandeira verde de um dos comissários e foi aplaudido de pé pela torcida presente em Interlagos.

Ao chegar nos boxes, foi reverenciado por Fernando Alonso, seu ex-companheiro na Ferrari, com quem travou uma grande disputa, quase sem pneus, na última volta da prova.

Pelo rádio, ouviu pelo rádio uma mensagem do filho Felipinho, de amolecer o coração do piloto mais frio:

- Estou muito orgulhoso de você, pai. Apoiarei você para onde você for! Aliás, amei sua largada! - disse o garoto de 7 anos.

