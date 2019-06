Marta não treina com bola em primeiro dia de seleção na França

A atacante Marta não participou do treino com bola da seleção brasileira na tarde de ontem (6), o primeiro em Grenoble (sudeste da França), onde a equipe enfrenta a Jamaica no domingo (9), em sua estreia na Copa do Mundo.



Enquanto o resto da equipe trocava passes, fazia roda de bobinho e, depois, disputava um coletivo, a atleta, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda, ficou à margem do gramado, fazendo corrida leve e pulando em torno de obstáculos.



A equipe trocou passes, fez roda de bobinho e, depois, disputou um coletivo - Foto: Folhapress



Antes do começo das atividades, ela chegou a fazer algumas embaixadinhas com bola e, em determinado momento, subiu o short e levou a mão à coxa.

Marta não entrou no coletivo, no qual o técnico Vadão testou um ataque com Andressa, Bia Zaneratto e Debinha. A zagueira Érika e a meia Luana também passaram parte do treino afastadas do grupo principal, mas participaram dos minutos finais do coletivo.

"A gente espera que ela esteja bem e pronta", disse a meia Andressinha, depois do treino, sobre Marta. "A recuperação está sendo excelente."

O Brasil vem de uma sequência de nove derrotas. O adversário da estreia, que faz sua primeira participação em Copas, é considerado o mais fraco do grupo, completado por Austrália e Itália.

Folhapress