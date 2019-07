Marta faz golaço, mas não consegue evitar derrota do Orlando Pride

Com o fim da Copa do Mundo, o universo do futebol feminino voltou suas atenções para os campeonatos de clubes. Lá nos Estados Unidos, terra das campeãs mundiais, quem brilhou foi a rainha Marta, que marcou um belo gol pelo Orlando Pride.

A brasileira pegou a bola de fora da área, após uma falha de domínio da zagueira, e chutou com força no ângulo direito do gol do Portland Thorns.



Foto: Photo ONU Mulheres / Ryan Brown

O Orlando Pride perdia por 2 a 0 quando Marta marcou seu gol e o feito pareceu ter reanimado o time, que alcançou o 3 a 3 aos 45 minutos do 2º tempo. Porém, Tyler Lussi fez mais um aos 49 minutos e decretou a vitória para o Portland por 4 a 3.

O time de Marta ocupa a oitava colocação da NWSL, a liga norte-americana de futebol feminino.

Folhapress