Marrocos cancela campeonato de judô que teria presença de Sarah Menezes

O coronavírus segue atrapalhando o calendário esportivo mundial. Após cancelamentos de competições de badminton com piauienses, foi a vez do judô sofrer com essa medidas de precaução com o Grand Prix de Rabat, no Marrocos. A Federação Internacional de Judô comunicou ontem, 3, que a competição foi cancelada por conta do surto do vírus, e quem perde diretamente com isso é a piauiense Sarah Menezes, que segue na briga por vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

A corrida olímpica se encerra no mês de maio, e caso a lista oficial saísse hoje a piauiense estaria fora, pois a atual titular da categoria meio-leve até 52kg é Larissa Pimenta. A entidade afirmou que está em busca de "soluções apropriadas para essa situação inesperada e suas consequências em todos os níveis". A justificativa é porque o governo marroquino quer evitar eventos que possam causar aglomerações de pessoas.

A judoca piauiense segue em treinamentos até ter confirmações dos seus próximos compromissos com a seleção. Sarah Menezes disputou na temporada 2020 cinco competições e não subiu ao pódio e nenhuma delas, os melhores resultados foram duas quintas colocações.

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia