Maria da Paz fala sobre nova fase na carreira: Mãe, atleta e estudante

A piauiense Maria da Paz está de volta ao atletismo e às competições. No último final de semana ela disputou os Jogos Universitários Brasileiros (JUBS), em Fortaleza, e voltou com medalha de prata no lançamento de dardo (36m). O ano é de retorno às competições e Maria da Paz conseguiu resultados expressivos, agora ela fala em se organizar visando à temporada 2020.



“Esse segundo lugar foi uma marca boa, importante, pois estamos falando de uma competição de nível brasileiro. Não foi minha melhor marca, pois inclusive naquela pista já tinha lançado 42 metros, mas foi um bom resultado”, conta Maria da Paz.

Aos 22 anos, Maria da Paz vive uma readaptação dentro do esporte. Agora mãe, estudante e atleta, conciliar tudo isso vem sendo uma dura missão, mas estar ao lado de Maria Heloísa a motiva. “Não está sendo fácil. Eu tenho minha filha e faço tudo tentando me dedicar ao máximo a ela e eu estou conseguindo fazer isso com mais facilidade porque estou trazendo ela comigo, quando viajo levo minha irmã e minha filha”, diz a atleta.



Maria da Paz retornou ao Piauí em 2018. A piauiense estava morando em Fortaleza desde 2016, estudando e representando a UNIFOR. Infelizmente, no primeiro ano como atleta da Universidade acabou se lesionado, e o problema no pé ainda hoje persegue a lançadora.



A atleta disputou os Jogos Universitários Brasileiros, em Fortaleza - Foto: Jailson Soares/O Dia



“Eu tenho até trauma dessa pista pois eu me lesionei nela. Nessa competição em Fortaleza eu lancei duas vezes antes de começar realmente a prova, ambas de forma cautelosa, mas na terceira vez eu fui lançar e peguei uma queda. Quando eu soube que a prova seria lá até comecei até a me preparar psicologicamente, pois tenho muito trauma da pista de lá. Além disso, eu também não estava com o material adequado e tudo isso prejudicou um pouco”, explicou Maria da Paz.

Em 2019, Maria da Paz conquistou prata no Norte Nordeste de Atletismo Adulto e agora uma nova medalha de prata no JUBs. Sem competições até o final do ano, a atleta começa a se preocupar com a temporada 2020 em que pretende estar competindo em auto nível e disputar o Troféu Brasil principal competição de atletismo do país.

