Marcos Rocha treina, mas Palmeiras terá Menino na Libertadores

O Palmeiras seguirá com Gabriel Menino como lateral-direito na estreia da Libertadores, às 19h15 de quarta-feira (4), contra o Tigre (ARG). O jovem volante continuará improvisado na função porque Mayke e Marcos Rocha ainda não têm condições de jogo.

Nesta segunda (2), Marcos Rocha fez seu primeiro treino com o grupo após ficar no departamento médico por conta de uma entorse no tornozelo, mas ele nem viajará com a delegação para Buenos Aires, na Argentina.

Já Mayke ainda não fez trabalhos com o grupo e está em transição após o descolamento de gordura no calcanhar esquerdo. Não há previsão para o seu retorno.

No primeiro dia de preparação para o duelo com os argentinos, Matias Viña, que deixou o clássico contra o Santos com dores, correu normalmente em volta do gramado ao lado dos outros atletas que foram titulares. Ele viajará e tem condições de jogo.

É provável que Luxemburgo repita o mesmo time que entrou em campo no último sábado (29), com a seguinte formação: Weverton; Menino, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Matias Viña; Bruno Henrique, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Willian e Luiz Adriano.

Folhapress