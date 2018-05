Maradona manifesta apoio a Guerrero e se diz livre das drogas há 14 anos

Diego Maradona usou sua conta pessoal no Instagram nesta terça-feira (22) para manifestar apoio ao peruano Paolo Guerrero, suspenso por doping. O ídolo argentino revelou em seu relato que não usa drogas há 14 anos. O centroavante do Flamengo teve sua pena aumentada para 14 meses e não vai poder defender a seleção peruana na Copa do Mundo.

"Hoje eu quero estar ao lado de Paolo Guerrero neste momento tão feio pelo qual também tive que passar. Eu tive uma doença e ninguém teve pena de mim, pelo contrário. Mesmo hoje, alguns continuam me lembrando. Ninguém me ofereceu uma saída, e eu acho que isso tem que acabar", afirmou Maradona.

"Se a nova Fifa condena os jogadores que fazem as pessoas felizes por terem cometido um erro, eles não deveriam tirar o trabalho deles, eles deveriam ajuda-los a se curar. Porque isso é uma doença. Não é questão de passar pano, não. Está é uma doença maligna! Eu deixei a droga há 14 anos. E se servir a Guerrero, agarrar-se aos seus entes queridos pode ajudar a lidar com esse momento", completou.



Diego Maradona. Foto: Reprodução.

Maradona foi suspenso por doping depois de jogar dois jogos na Copa do Mundo de 1994. Exame antidoping realizado detectou o estimulante efedrina em seu organismo. Guerrero, por sua vez, foi flagrado com benzoilecgonina, metabólito da coca ou da cocaína. O peruano afirma que não usou drogas e que consumiu a substância por meio de um chá de coca, bebida tradicional da cultura andina.

"Os médicos da Fifa estão lá para receber seu salário, dizer se é positivo ou negativo e nada mais. Eles não assistem a um jogo de futebol, nem na televisão. Eu acredito que a prevenção é sempre melhor que 14 meses de punição. Eu digo isso porque vivi em minha própria carne. Eu não fiquei surpresa, porque naquela época havia [Julio] Grondona e [Joseph] Blatter, dois ladrões. Mas hoje temos um presidente que saberá interpretar minhas palavras. Eu acredito que é o caminho. Desejo a Paolo o melhor. Espero vê-lo jogando na Rússia, e envio uma saudação a todo o Peru", disse o ídolo argentino.

Folhapress