Maradona é internado em Buenos Aires e passa por cirurgia no joelho

Após anunciar que deixaria o Dorados de Sinaloa, do México, para cuidar da saúde, Maradona foi internado na manhã desta quarta-feira (24). O ex-jogador foi submetido a uma cirurgia no joelho direito em um hospital em Buenos Aires. A informação é do jornal argentino "Clarín".

De acordo com a publicação, o procedimento durou três horas e foi bem-sucedida. O craque argentino passou por uma reconstrução parcial do joelho e colocou uma prótese.

Maradona passará mais cinco dias internado antes de receber alta. A recuperação deve durar cerca de três semanas. Em junho deste ano, Maradona alegou que deixaria o cargo de técnico do Dorados de Sinaloa por motivos de saúde. Ele passou nove meses no clube mexicano.

