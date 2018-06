Maradona diz ter se recuperado de mal estar em jogo da Argentina

O ídolo argentino Diego Maradona disse estar bem e encerrou boatos após ter passado mal na Arena Zenit, em São Petersburgo, onde viu a seleção da Argentina bater a Nigéria por 2 a 1 nesta terça-feira (26).

"Quero contar a vocês que estou bem, que não estou e nunca estive internado", esclareceu o ex-camisa 10 em publicação em sua conta no Instagram que já havia passado das 350 mil curtidas na manhã desta quarta-feira (27).

Foto: Reprodução/Instagram

Ele ainda disse que sentiu fortes dores na nuca durante o intervalo do jogo decisivo e teve o mal-estar. "Um médico me examinou e recomendou que eu fosse para casa antes do segundo tempo, mas eu disse que ficaria porque estávamos jogando tudo. Como eu poderia ir?", questionou.

Maradona, que deu um show à parte enquanto assistia à partida das tribunas, encerrou a mensagem mandando um beijo aos seguidores, pedindo desculpas pelo susto e agradecendo o apoio.

Com a vitória sobre os nigerianos, a Argentina garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. Maradona já tem data para passar nervoso novamente: sábado (30), às 11h (de Brasília), quando Messi e companhia enfrentam a França.

Folhapress