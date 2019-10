Maracanã é escolhido como sede da final da Libertadores de 2020

O estádio do Maracanã, que completará 70 anos na próxima temporada, será a sede da final em jogo único da Copa Libertadores de 2020. O anúncio foi feito pela Conmebol nesta quinta-feira (17), durante reunião do conselho da entidade em Assunção, no Paraguai.

O Rio de Janeiro, representado pelo governador Wilson Witzel (PSC), venceu a concorrência com oito estádios, cinco deles brasileiros: Arena Corinthians (São Paulo), Morumbi (São Paulo), Beira-Rio (Porto Alegre), Arena do Grêmio (Porto Alegre) e Mineirão (Belo Horizonte).

O Estádio Nacional de Lima (Peru) e o Mario Kempes, em Córdoba (Argentina), também se candidataram.

O Estádio Nacional de Santiago, no Chile, sediará a decisão deste ano, marcada para o dia 23 de novembro.



Foto: Agência Brasil

Os brasileiros Flamengo e Grêmio disputam uma das semifinais (empataram o jogo de ida em Porto Alegre por 1 a 1), e os argentinos River Plate e Boca Juniors, a outra (o River tem vantagem de 2 a 0).

As partidas de volta serão realizadas na próxima semana.

Em fevereiro de 2018, a Conmebol anunciou que mudaria o formato da decisão do torneio, antes disputada em duas partidas, cada uma com mando de campo para um dos finalistas.

O mesmo modelo foi adotado para a Copa Sul-Americana, que também nesta quinta teve a sede da final do ano que vem anunciada. Será no estádio Mario Kempes, em Córdoba.

A decisão deste ano, entre Colón (ARG) e Independiente del Valle (EQU), no dia 9 de novembro, terá como palco a cidade de Assunção.

Folhapress