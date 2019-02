Manoel desiste de cirurgia, opta por fisioterapia e deve voltar em 40 dias

Após a confirmação da lesão de menisco, no joelho esquerdo, o atacante Manoel ficou dura missão de decidir se iria passar por cirurgia ou optar pelo tratamento com medicamentos e sessões de fisioterapia, que tem menor chance de recuperação, mas é possível. Passado alguns dias Manoel decidiu que não vai operar e nesta terça-feira (5) inicia o tratamento com o fisioterapeuta Tiago Neri.



“Serão dez dias de inicio. Dependendo de como eu responder a essa fase do tratamento a gente decide se dá sequencia ou não. A tendência é que eu consiga voltar ao time mais rápido”, conta o atacante.

Após exames, foi descoberto que o atleta tem uma lesão no menisco medial e também ruptura parcial do ligamento cruzado posterior. A lesão aconteceu no jogo entre Altos x ABC (RN), no Lindolfo Monteiro. Partida valida pela 2ª rodada da Copa do Nordeste.

O que motivou o jogador a não fazer a cirurgia foi o fato de ter conversado com médicos e achou melhor não passar por mesa cirúrgica. Além disso, o tratamento dando certo retorno aos gramados será mais rápido, pois a cirurgia o deixaria fora dos jogos por pelo menos 60 dias. Com medicação e fisioterapia funcionando Manoel deve retornar em quatro semanas.

Por enquanto, o atleta apenas acompanha os próximos compromissos do Jacaré, de fora. Na quarta-feira (6) o Altos enfrenta o Santos pela Copa do Brasil, no Albertão. No sábado (9) o time entra em campo pela Copa do Nordeste, quando encara o Ceará, em Fortaleza.

Biá BoakariPâmella Maranhão/ Foto: Jailson Soares