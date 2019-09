Mano chega e tenta reverter rejeição da torcida palmeirense

Escolhido por Alexandre Mattos para ser o substituto de Felipão, Mano Menezes já encara um desafio antes mesmo de ser iniciar o seu trabalho no Palmeiras. Assim que a possibilidade de sua contratação veio a público, parte da torcida começou a protestar.

No Twitter, a Mancha Verde, organizada do clube, ajudou a promover a hastag #manonao, uma das mais comentadas na noite de segunda.

No início da tarde desta terça-feira, pouco depois de a diretoria confirmar a contratação do treinador, Mano escreveu em seu Twitter a seguinte mensagem: "Grandes sonhos precisam de grandes decisões. Ao Palmeiras e à torcida palmeirense o meu sim: 'Sou Palmeiras, sim senhor!'"



Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro



A mensagem foi comentada por milhares de usuários. Entre eles, muitos irritados com a chegada do comandante, devido a identificação do gaúcho com o arquirrival Corinthians, clube pelo qual ele teve duas passagens e três títulos.

Antes de fechar com o Palmeiras, Mano estava desempregado, após pedir demissão do Cruzeiro, pelo qual foi campeão da Copa do Brasil de 2018 ao vencer justamente o time do Parque São Jorge na final.

Ele também já teve passagens por Grêmio e Flamengo, além de ter comandado a seleção brasileira de 2010 a 2012.

No período, sua único competição oficial foi a Copa América de 2011, quando o Brasil acabou eliminado nas quartas de final. Ironicamente, no selecionado nacional, ele foi substituído por Felipão.

Folhapress